Çakarlı maganda Muhammed Enes Uysal tutuklandı

İstanbul'da çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes U.(28), seyir halindeyken tartıştığı Dadaş Aras'ı aracının önünü keserek 8 yerinden bıçaklayarak kaçmıştı. Bıçaklanan sürücünün kayda aldığı görüntülerde, 'Polise versen ne olacak' diyerek de tehdit eden saldırgan dün Avcılar'da yakalandı.





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Savunması şoke etti

Adliyeye sevk edilen saldırganın adam öldürmeye tam teşebbüs suçlamasıyla yargılanacağı öğrenilirken, 8 kez bıçakladığı Dadaş Aras için ifadesinde, "Ben bıçağı elinden almak isterken boğuşma sırasında bir yerleri kesilmiş olabilir” demesi dikkat çekti.

Saldırgan bugün, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan gerekli işlemleri yapıldıktan sonra adliyeye sevk edildi. Muhammed Enes U. (20), savcılık ifadesinin alınmasının ardından "Kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "Kara araçlarını alıkoyma" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

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