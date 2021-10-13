Türkiye 'Çaki' Mesut çetesi çökertildi! Gençlere uyuşturucu verip zombiye dönüştürüyorlardı

'Çaki' Mesut çetesi çökertildi! Gençlere uyuşturucu verip zombiye dönüştürüyorlardı

Türkiye

'Çaki' Mesut çetesi çökertildi! Gençlere uyuşturucu verip zombiye dönüştürüyorlardı

İstanbul Kağıthane’de, gençlerin zombiye dönüşmesine neden olan uyuşturucuları satan, işyeri kurşunlayan 'Çaki' lakaplı Mesut D. Ve çetesine operasyon düzenlendi. Operasyonda 1’i kadın 4 kişi uyuşturucu ve silahlarla gözaltına alındı.

13 Ekim 2021, Çarşamba 12:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ’ın haberine göre, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, bölgedeki gençlere uyuşturucu satan, işyeri kurşunlayan “Çaki” lakaplı Mesut D. Ve adamlarını takibe aldı… 



İLK OPERASYON 6 AY ÖNCE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kağıthane’de “Çaki Mesut’a” yönelik ilk operasyon 6 ay önce yapıldı… 55 kilo uyuşturucu ve 3 kişi gözaltına alındı. Mesut D. İse bu operasyondan, binaların çatılarından atlayarak kaçmayı başardı… 

POLİS “ÇAKİ’NİN” PEŞİNİ HİÇ BIRAKMADI

Kağıthane’deki uyuşturucu torbacılarını koordine eden, işyeri kurşunlayıp haraç alarak esnafta korku yaratan Çaki Mesut’un peşini polis hiç bırakmadı… 

1’İ KADIN 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Mesut D.’nin gizlendiği adresi tespit eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çaki Mesut’un gizlendiği adrese operasyon düzenledi. Aralarında cezaevi firarisinin de bulunduğu 1’i kadın 5 kişi kıskıvrak yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız silah ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi…

ÇAKİ ÇETESİNİN SUÇ DOSYASI KABARIK

Mesut D. Ve çetesinin, iş yeri kurşunlama, uyuşturucu ticareti, motosiklet hırsızlığı, dolandırıcılık, ruhsatsız silah bulundurma gibi çok sayıda suça karıştıkları belirlendi…


Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Tuhaf bir durum
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Joe Biden’ın sert suçlamaları
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Ekonomiler nitelikli tasarımla büyüyor
Hakan Çelik
Murat Çelik
CHP'nin HDP'ye bakışı
Murat Çelik
Banu Şen
“Gel ne olursan ol yine gel” diyen bir dünya şehri: Konya
Banu Şen
Şirin Sever
Televole retrosu mu bu?
Şirin Sever
Erkut Can
Pazar gülücüğü
Erkut Can
Murat Gülderen
Bağımlılığa karşı 'Anne' taktikleri
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 25 kadına teklif etti, reddedilince kan akıttı! 'Boyumla dalga geçtiler'