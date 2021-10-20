Çakıldan balıklar| Çocuklar için oyunlar

Çocuklar için oynanan çakıldan balıklar oyunu çocuğunuzun rakamları tanımasına yardımcı olacak

MALZEMELER

Çakıl taşları, renkli keçeli kalemler,

fırça ve farklı renklerde guaj boyalar. Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Çocuğunuzla birlikte deniz kenarında hiç taş topladınız mı? Peki hiç farklı taşlar buldunuz mu? Şimdi kendi farklı taşınızı yaratma zamanı! İlk olarak birbirinden farklı boyutlarda çakıl taşları toplamanız gerekmektedir. Bu çakıl taşlarını hayalinizde canlandırdığınız balıklar nasıl ise onlara benzer şekilde boyayınız. Dilerseniz büyük taşlar gövdelerini küçükler ise kuyruk veya solungaçlarını temsil edebilir. Hayalinizdeki balıkları gerçeğe çevirdikten sonra onları ailenize ve arkadaşlarınıza gösterebilirsiniz.