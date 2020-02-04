Çakmak kadar akıllı telefon - Palm inceleme

Onur Binay/posta.com.tr

Palm aslında çok modern bir soruna akıllıca bir çözüm. Akıllı telefonlarımızla harcadığımız zamanı en aza indirgemek için bu telefon aslında epey işe de yarayabilir. Tabi gelen aramayı yanıtlama ve kısa mesaj dışında Palm, sizlere birçok özellik de sunuyor. Dedim ya aslında bu bir akıllı telefon.

Telefonların basitleştirmek yerine gereksiz yere karmaşık hale getirildiğini düşünüyorsanız, aslında haklısınız da Palm ise size burada yardımcı olabilir. Ancak bu telefon hakkında bilmeniz gereken bir şey var: bu da gerçekten ama gerçekten küçük oluşu.





Bu tip bir telefonun benzeri olmadığı için çekiciliği bir yana eleştirmek biraz garip geliyor.

Palm’ı bir grup arkadaş arasında çıkartıp masaya koyduğunuzda , büyük bir ilgi görüyor, orası kesin. Çok sayıda insanın ceplerimizde taşıdığımız bu büyük boyutlu dikkat dağıtıcı makinelerden bıktıkları bir zamanda Palm, belirli bir anlam ifade eden göz alıcı ve çekici bir cihaz. Ancak hafif kullanım için bile modern bir akıllı telefon olarak neredeyse işlevsel değil.

Küçük ekranı - yeterince keskin olsa da, yazmayı neredeyse imkansız hale getiriyor ve herhangi bir görsel görevi göz yorgunluğunu tetikliyor.

Palm, birbirini takip eden akıllı telefonların bizden çaldığı zaman ve dikkati kurtarmak için cesurca yeni bir yolu araştıran bir cihaz.

Fiyatı ise yaklaşık 2550 TL.