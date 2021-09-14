Çakmak: Pandemiden etkilenmedik

Çakmak, “2020 Mart’ta, koronavirüsün ülkemizde ilk kez görülmesinin ardından, mermer sektöründe ilk bir-iki ay; ‘nasıl olur?’, ‘ne olur?, ‘işler durur mu?’ diye panik havası oluştu. Hatta bazı firmalar, ortamı görelim diye üretimlerini yavaşlattı” diye konuştu.

“MERMER SEKTÖRÜ SALGINDA YARA ALMADI”





Çakmak, şöyle devam etti: “Haziranda kademeli normalleşme ile faal çalışmaya başladık. Pandeminin ilk çıktığı yer Çin olduğu için, uzun süre oraya blok olarak hammadde gönderemeyeceğimiz tahmin edildi ve yeni pazarlar araştırmaya başladık. Hammadde üretimi yerine, işlenmiş ürünler üretmeye başladık. Çin ve İtalya pandeminin etkisi altında kalınca, tüm dünyada işlenmiş mermer ihtiyaçları konusunda rağbet bize oldu. Bu yüzden sektör pandemiden yara almadı, dünyada ilk ikiye yerleştik diyebiliriz.”

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