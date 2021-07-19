Özellikle güneşin en yoğun olduğu dönemlerde çiçek açan çalba otu, mumu andıran bir yapıya sahiptir. Çok yıllık bir bitki olmasının yanı sıra tüylü, dik bir yapıya sahip ve dalları olan türler içerisinde gelir.

ÇALBA OTU NASIL BİR BİTKİDİR?

Çalba otu Avrupa başta olmak üzere Anadolu'nun birçok farklı Bölgesinde yaygın olan önemli ot türleri içerisinde gelir. Sadece Türkiye’de bile 200 farklı türü olduğunu ifade etmek gerekir. Türkiye'de Kral Momo, sığır otu, sığır kuyruğu otu ya da şalba otu gibi birçok değişik isimli bilindiğini söylemek mümkün. Çok yıllık otsu bir bitki olması ile beraber yönümüzü tüylerle kaplı bir yapıya sahiptir. Gövdesi dik bir yapıya sahip olan çalba otu, bazı durumlarda dallanmış halde bir görüntü sergilemektedir. Aynı zamanda sunduğu birçok değişik fayda üzerinden de ilgi toplayan bir bitki olarak öne çıkıyor.

ÇALBA OTU NE İŞE YARAR?

Sunduğu faydaları üzerinden dikkatleri üzerine toplayan çalba otu, farklı hastalıklar için etkili bir şifa kaynağı olarak öne çıkıyor.

Balgam söktürücüdür.

Göğsü yumuşatır.

Bronşit ve öksürük gibi rahatsızlıklar için iyi gelir.

Solunum yolu mukozası enfeksiyonlarına karşı etkilidir.

Ses kısıklığı ya da seçim bulaşmasına karşı düzeltici bir etkisi bulunur.

Mide üşütmesi söz konusu olduğu vakit karın ağrısını giderici bir etki yaratır.

Sakinleştirici bir etkisi vardır.

Bağışıklık sistemini destekleyici yapıya sahiptir.

Farklı kullanım yöntemleri üzerinden ele alınan çalba otu, yukarıdaki faydaları ile son dönemlerde oldukça fazla ilgi çekiyor. Daha çok kurutma yönteminde yola çıkılmak suretiyle, belirli aşamalardan geçirdikten sonra kaynatmak suretiyle kullanabilmektedir.

SIĞIR KUYRUĞU OTU HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

Çalba otu aynı zamanda sığır kuyruğu otu olarak bilinir. Özellikle birçok farklı hastalık konusunda destek sağlayıcı bir şifa kaynağı olarak kullanılmaktadır. Genelde mide üşütmelerine bağlı olarak meydana gelecek karın ağrıları için iyi gelir. Özellikle karaciğer ve dalak hastalıkları için etkili olduğunu söylemek mümkün. Basur ve şişlik ile beraber çıban gibi rahatsızlıklar karşısında da destekleyici bir doğal kaynaktır. Tabii bronşit ve öksürük ile beraber ses kısıklığı üzerinden meydana gelecek hastalıklar konusunda sağlıklı bir kaynak olarak değerlendirilir.

ÇALBA OTU NASIL KULLANILIR?

Merak edilen bir diğer konu ise çalba otunun nasıl kullanılması gerektiğidir. Özellikle yaz ayı ortalarında kahverengiye dönmeden toplanır ve kurutulur. Aynı zamanda gölgede kış aylarında ya da 40 derecenin altında kurutulabilmektedir. Ardından bir tatlı kaşığı çalpa otu ile beraber kaynatılmış su içerisinde hazırlanabilir. Bu şekilde günde 3 kez birer bardak olmak suretiyle çalba otunu tüketmek mümkün.

ÇALBA OTUNUN ZARARLARI VAR MI?

Aşırı şekilde tüketilmediği takdirde çalba otunun herhangi bir zararı olmadığını söylemek mümkün. Ancak aşırıya kaçıldığı vakit birtakım istenmeyen zararlı unsurlar ortaya çıkabilir. Özellikle mide yanması ile beraber göğüs sıkışması gelir sorunlar ön plana çıkabilmektedir. Ancak bunlar genel olarak nadir şekilde meydana gelir ve çok aşırı tüketildiği zaman gerçekleşir. Bunun dışında romatizmal ağrılar, baş ağrıları ya da adet düzensizliğini giderilmesi noktasında da katkıları olduğu bilinen önemli doğal bitki kaynakları içerisinde yer alıyor.

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