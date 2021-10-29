Türkiye Çaldığı eşofmanı giyip mağazanın önünden geçti... Yakayı ele verdi!

Çaldığı eşofmanı giyip mağazanın önünden geçti... Yakayı ele verdi!

Türkiye

Çaldığı eşofmanı giyip mağazanın önünden geçti... Yakayı ele verdi!

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir mağazanın önünde sergilenen 2 eşofmanı alıp çantasına koyan kadın, aldığı kıyafetlerden birini giyip bir gün sonra mağazanın önünden geçince yakayı ele verdi.

29 Ekim 2021, Cuma 16:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, geçen hafta cuma günü, Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi’nde meydana geldi. Mağazanın önündeki askıda sergilenen eşofman altlarına bakan kadın, beğendiği birini çantasına koydu. Kadın daha sonra mağazaya girerek etrafa bakıp yeniden dışarı çıktı. Tekrar askının yanına gelen kadın, bir eşofman altını daha çantasına koyup gitti. Komşularının uyarısı üzerine mağaza çalışanları güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyince kadının eşofman altlarını çaldığını gördü.


TOKAT ATTI

Çalışanlar, bir gün sonra çaldığı eşofman altını giyerek mağazanın önünden geçen kadını tanıdı. Mağaza sahibi Hasret Bakır, kadının peşinden giderek, mağazanın önüne getirdi. Hasret Bakır kadına tepki göstererek, tokat attı. İhbar üzerine gelen polis, kadını polis merkezine götürdü. Hasret Bakır'ın şikayetini geri çekmesi üzerine kadın serbest bırakıldı.

"KENDİSİNİ HAFIZAMA KAZIMIŞTIM"

Hasret Bakır olay günü içeride Yemek yediklerini, hırsızlığı komşularının fark ederek kendilerine Haber verdiğini belirterek, "Kendisini hafızama kazımıştım. Çaldığı eşofmanı giyerek mağazanın önünden geçince kendisini yakaladım. Çaldığı eşofmanı giymiş, kendisi farkında olmadığımızı sanıyordu. Tepki gösterdim" dedi.

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
COVID–19 pozitifim
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Cumhuriyet’in ilan edildiği küçük ev…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Cumhuriyet 98
Rauf Tamer
Banu Şen
Cam ve yeşilin büyüsü
Banu Şen
Şirin Sever
Neye şaşırdınız bu kadar?
Şirin Sever
Hakan Çelik
Patrikhane Türkiye’nin yumuşak gücü olmalı
Hakan Çelik
Erkut Can
Gülmek size yakışıyor
Erkut Can
Murat Gülderen
Hayat kurtaran aksesuarlar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER MSB duyurdu: 4 terörist öldürüldü