Türkiye Çaldıkları çelik kasayı açamadan yakalandılar!

Çaldıkları çelik kasayı açamadan yakalandılar!

Türkiye

Çaldıkları çelik kasayı açamadan yakalandılar!

Bursa’da bir iş yerinden çaldıkları çelik kasayı arazide açmaya çalışan 3 şüpheli, suçüstü yakalanıp gözaltına alındı. Ekipler, çalınan malzemeler ise iş yeri sahibine teslim etti.

08 Şubat 2022, Salı 15:17 Son Güncelleme:
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Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Hacivat Mahallesi'ndeki matbaada meydana gelen olayda, iş yerine giren şüpheliler, içerideki çelik kasa, pos cihazı ve bilgisayarları çalıp, kamyonete yükledi.


Kendilerini görüntüleyen güvenlik kamerasını da söken şüpheliler, kamyonetle kaçtı. Sabah iş yerine gelen çalışanlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 3 şüphelinin kimliklerini belirledi. Ekipler, ihbardan 2 saat sonra 3 şüpheliyi Samanlı Mahallesi'ndeki arazide çelik kasayı açmaya çalıştıkları sırada yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürülürken, çalınan malzemeler ise iş yeri sahibine teslim edildi.

Mehmet İNAN/DHA

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