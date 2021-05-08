Çaldıkları koyunları taşımak için 2 otomobil çaldılar

Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede 2 otomobilin çalınması üzerine harekete geçti. Ekipler araçlardan birini boş arazide buldu. İlçedeki yaklaşık 130 güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, şüphelilerin, S.A. ve A.Y. olduğunu belirledi. İki şüpheli, çaldıkları diğer otomobille yakalanarak gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada, bagajda bir ahırdan çalındığı tespit edilen 2 küçükbaş hayvan bulundu. Şüphelilerin çaldıkları hayvanları, ilk çaldıkları otomobile sığdıramadığı için boş araziye terk edip daha geniş bir otomobil çaldıkları belirtildi.

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TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, otomobil ve hayvan hırsızlığı suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine kondu. Hayvanlar ve araçlar ise sahiplerine teslim edildi.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)