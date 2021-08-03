Futbol Caleb Ekuban Genoa'ya transfer oldu

Caleb Ekuban Genoa'ya transfer oldu

Futbol

Caleb Ekuban Genoa'ya transfer oldu

Bir süredir Trabzonspor'u hayli zorlayan ve yaz tatili sonrası şehre gelmeyen Ekuban, takımdan ayrıldı. Oyuncu, İtalyan ekibi Genoa ile anlaştı.

03 Ağustos 2021, Salı 13:44 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Caleb Ekuban, Genoa'ya transfer oldu.

Trabzonspor'un 3 hazırlık kampına da katılmayan ve adeta kaçan Ekuban, amacına ulaştı. Genoa'nın transferi 2 milyon euro'ya bitirdiği iddia ediliyor.

Ekuban'ın bugün İtalya'ya gittiği ve sağlık kontrollerinden geçeceği öprenildi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban'ın İtalya'nın Genoa kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.

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