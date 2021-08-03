Trabzonspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Caleb Ekuban, Genoa'ya transfer oldu.

Trabzonspor'un 3 hazırlık kampına da katılmayan ve adeta kaçan Ekuban, amacına ulaştı. Genoa'nın transferi 2 milyon euro'ya bitirdiği iddia ediliyor.

Ekuban'ın bugün İtalya'ya gittiği ve sağlık kontrollerinden geçeceği öprenildi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban'ın İtalya'nın Genoa kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.