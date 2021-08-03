Caleb Ekuban Genoa'ya transfer oldu
Bir süredir Trabzonspor'u hayli zorlayan ve yaz tatili sonrası şehre gelmeyen Ekuban, takımdan ayrıldı. Oyuncu, İtalyan ekibi Genoa ile anlaştı.
03 Ağustos 2021, Salı 13:44 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Caleb Ekuban, Genoa'ya transfer oldu.
Trabzonspor'un 3 hazırlık kampına da katılmayan ve adeta kaçan Ekuban, amacına ulaştı. Genoa'nın transferi 2 milyon euro'ya bitirdiği iddia ediliyor.
Ekuban'ın bugün İtalya'ya gittiği ve sağlık kontrollerinden geçeceği öprenildi.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban'ın İtalya'nın Genoa kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.
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