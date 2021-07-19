Trabzonspor'da Ekuban krizi sürüyor. 28 Haziran-3 Temmuz'daki Trabzon kampına ve 4-14 Temmuz'daki Riva kampına katılmayan Caleb Ekuban'a verilen süre doldu.

3. etap çalışmalarına katılması beklenen Ganalı oyuncu yönetimin tüm yapıcı tavırlarına rağmen yine ortalarda yok.

Trabzonspor 'dan ayrılmak isteyen 27 yaşındaki futbolcu için İtalyan temsilcisi Genoa ile yapılan görüşmeler sürüyor. Kulüp, oyuncu gitmek istemesine rağmen onu tutmak gibi bir niyet içerisinde değil ancak Ekuban buna rağmen ısrarla takıma katılmıyor. Trabzonspor'un oyuncuya yaptırım uygulama hakkı doğabilir.



