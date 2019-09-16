Caleb Ekuban yeşil sahalara 2 ay sonra dönebilecek

Gençlerbirliği maçının hazırlıkları esnasında sakatlanan ve ayağında parçalı kırıklar olduğu anlaşılan Ekuban ameliyat edildi. Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı'yla beraber uzun süreli sakatlanan üçüncü oyuncu olan Ganalı için yapılan resmi açıklama şöyle:

"Geçtiğimiz hafta antrenmanda ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanan Caleb Ekuban bugün İtalya'da başarılı bir operasyon geçirmiş ve ayağındaki parçalı kırıkların tamamı yerine yerleştirilmiştir. Ameliyat sonrasında operasyonu gerçekleştiren doktorların verdiği bilgiye göre oyuncumuz 2 ay sonra sahalara dönecektir"