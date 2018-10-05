Mahkemeye konu olay Suudi Arabistan’ın El Kasım kentinde yaşandı.

Öğretmen bir adam, 38 yaşında olan banka müdiresi bir kadınla evlenme niyetini belirterek, kızı ailesinden istedi. Ancak kadının ailesi, adamın ut çalmasını “inançsal açıdan eksiklik” gördüğünü söyleyerek, kızlarını vermedi. Öğretmenle evlenmek isteyen ve ismi açıklanmayan genç kız da çareyi ailesine dava açmakta buldu.

ELVERİŞSİZ BULUNDU

Suudi gazetesi Okaz’ın haberine göre, 2 yıl önce açılan dava sonuçlandı. Mahkeme, adamın ut çalması nedeniyle “dini elverişsizliği” olduğuna hükmederek, kızın talebini reddetti.

Mahkeme, böylelikle aileyi haklı bularak evliliğin gerçekleşemeyeceği kararına vardı. Suudi Arabistan yasalarına göre kadınlar, seyahat veya evlilik gibi olaylarda, babaları, kocaları veya erkek kardeşleri olan vasilerinden izin almak zorunda.