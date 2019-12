Muhtemelen şimdiye kadar birden fazla renkle gördüğünüz herhangi bir kedi dişiydi. Dişi kediler, insanlar gibi, iki X kromozomuyla (anneden ve anneden bir tanesi) doğar, erkekler ise anneden bir X kromozomundan ve babadan bir Y kromozomundan doğar. Bir kedinin kürk rengine X kromozomu tarafından belirlenir. Bu durum bir erkek kedide her şeyi daha basitleştirir. Annenin X kromozomunun belirlediği kürk rengi, erkek kedinin sahip olacağı renktir. Ama dişi kedilere gelince bu biraz daha karmaşık. Her iki X kromozomu aynı renkse, doğacak kedi de aynı renk olacaktır. Ancak farklı renklerde ise, doğacak kedi her iki rengin de karışımı olacaktır. Doğacak kedinin DNA'sının bir hücre kümesi annenin X kromozomunu ve bir başka küme de babanın kromozomunu kullanacak. Bu da kaplumbağa kabuğu rengi (tortoiseshell) ya da calico (alacalı) kürke sahip olmasını sağlayacaktır.





Bununla birlikte, beyaz kürkü, X ve Y kromozomları ile ilgili olmayan bir süreçte gerçekleşir, bu yüzden erkek kediler beyaz ve siyah olabilir, ancak neredeyse hiç turuncu ve siyah olamazlar. Bir kedi calico olmak için iki X kromozomuna ihtiyaç duyduğundan, erkek bir kedinin bu işaretlere sahip olmasının tek bir yolu vardır. Ekstra bir X kromozomunu alarak, genetik yapısını XY yerine XXY yapması gerekir. Bu her 3.000 erkek kediden sadece 1'inde meydana gelir.

Calico (alacalı) kediler hakkında 6 ilginç bilgi

1-Hemen hemen hepsi dişidir

Yukarıda bahsettiğimiz gibi calico kedilerinin çoğu dişidir ve yalnızca 3 binde 1 erkek calico kedi olması mümkün olabilir.

2-Erkek calicolar kısırdır

Erkek calico kedisinin dünyaya gelmesi genetik bir anormalliktir. Bu anormallik de erkek calico kedisinin kısır olarak dünyaya gelmesine neden olur.

3-Farklı kültürlerde uğurlu sayılırlar

Calico kediler, dünyanın farklı bölgelerinde uğurlu olarak anılırlar ve sahiplerine şans getirdiklerine inanılır.Japon denizciler kendilerini kazalardan koruyacağına, güvenli şekilde yolculuk etmelerini sağlayacaklarına inandıkları için yolculuğa çıkarken gemiye calico kedisi alırlardı. Amerika’da ise özellikle erkek calico kedilerine parayı çektiklerine inanıldığı için “para kedisi” denir.

4-Farklı ırklardan olabilirler

Calico kürke sahip farklı cinslerden kediler görmek mümkündür. Calico kedileri dünyanın farklı bölgelerine ait çok sayıda farklı kedi ırkına mensup olabilirler. Melez calico kedileri de vardır.

5-Maryland'in resmi kedisi

Calico kedileri, Amerika'nın bir eyaleti olan Maryland'in resmi kedisidir.

6-Yumuşak karakterlidir

Calico kedileri, sevecen, yumuşak huylu ve akıllıdır. Öte yandan, travmalar yaşamış bazı calico kedileri bu travmaların etkisiyle sert karakterli de olabilir.

