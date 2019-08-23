Olay, California eyaletinin Sacramento bölgesinde meydana geldi. Gece gerçekleşen olayla ilgili bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre, bir trenin raydan çıkması sonucu 2 kişinin orta dereceli ve 20 kişinin de hafif olmak üzere toplamda 22 kişinin yaralandığı belirtildi. Trenin raydan çıkma nedenine dair bir açıklama yapılmazken, bölgeye; 15 ambulans, ilk yardım ekibi ve 40 itfaiye görevlisinin sevk edildiği bildirildi.

DHA



