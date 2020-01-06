'Çalıkuşu' romanının yazıldığı evde yangın çıktı
Tekirdağ'da Reşat Nuri Güntekin'in bir dönem yaşadığı ve 'Çalıkuşu' romanının bir bölümünün yazıldığı ev çıkan yangın ile kullanılmaz hale geldi.
Tekirdağ'da Yazar Reşat Nuri Güntekin'in de bir dönem yaşadığı ev çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Ertuğrul Mahallesi'nde kullanılmayan iki katlı tarihi evden dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen ve binayı saran yangın, ekiplerin iki saatlik mücadelesiyle söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılmaz hale geldi.
Türk edebiyatının önemli isimlerinden Reşat Nuri Güntekin'in "Çalıkuşu" romanının bir bölümünü bu evde yazdığı belirtildi.
AA