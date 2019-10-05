Çalınan altın klozet için 125 bin dolar para ödülü
Blenheim Sarayı'ndan çalınan 'Amerika' adlı 18 ayar altın klozeti bulana, para ödülü verileceği açıklandı. Klozetin değeri 1 milyon sterlin...
İngiltere'de eski Başbakan Winston Churchill'in doğduğu saraydan değeri 1 milyon sterlini geçen altın klozet geçen günlerde çalındı.
Binaya giren kişiler, bir sergi kapsamında saraya getirilen ve tamamen işler haldeki "Amerika" adlı 18 ayar altın klozeti yerinden sökerek götürdü.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan polis yetkilisi Jess Milne, kurulu haldeki klozetin yerinden sökülmesinin "ciddi zarara ve su baskınına yol açtığını" söyledi.
İtalyan sanatçıya ait
1 milyon sterlin değerindeki klozet, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan imzalı bir eser.
Hırsızların görüntüsünü paylaşan polis, 125 bin dolar para ödülü verileceğini açıkladı.
Ancak para ödülünün verilmesi için 2 şart var.
Klozetin zarar görmeden getirilmesini ve zanlıların yakalanması şart koşuldu.
100 bin kişi kullandı
"America" adlı klozet, New York Guggenheim Müzesi'nde sergilenmişti. Ziyaretçiler bir dolar karşılığında üç dakikalığına kullanma hakkına sahipti.
18 ayar klozeti yaklaşık 100 bin kişi kullandı.