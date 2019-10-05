Çalınan altın klozet için 125 bin dolar para ödülü

Çalınan altın klozet için 125 bin dolar para ödülü Blenheim Sarayı'ndan çalınan 'Amerika' adlı 18 ayar altın klozeti bulana, para ödülü verileceği açıklandı. Klozetin değeri 1 milyon sterlin...