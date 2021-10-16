Türkiye Çalınan baba yadigarı tablayı getirene 3 bin lira ödül verecek

Çalınan baba yadigarı tablayı getirene 3 bin lira ödül verecek

Türkiye

Çalınan baba yadigarı tablayı getirene 3 bin lira ödül verecek

Erzurum'da manav dükkanı işleten Nurullah Kavaz'ın, baba yadigarı seyyar tablası çalındı. Babasından hatıra kaldığını belirten Kavaz, tablayı getirene 3 bin lira ödül vereceğini ifade etti.

16 Ekim 2021, Cumartesi 09:38 Son Güncelleme:
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Merkez Yakutiye ilçesi Erzincankapı semtinde manav işleten Nurullah Kavaz'ın iş yerinin önündeki seyyar tabla önceki gece kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından çalındı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, ara sokaktan karşıya geçtiği sırada iş yerinin önündeki seyyar tablayı görerek manav dükkanına doğru yöneldi. Bir süre çevreyi kolaçan eden şüpheli kimsenin olmadığını anlayınca seyyar tablayı alarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Sabah saatlerinde işyerini açan Nurullah Kavaz, seyyar tablayı yerinde göremeyince güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Seyyar tablanın çalındığını gören Kavaz, polise müracaat etti.


Güvenlik kameralarından yola çıkan polis, seyyar tabla hırsızını yakalamak için soruşturma başlattı. Seyyar tablanın maddi değerinden çok manevi değerinin olduğunu belirten Nurullah Kavaz, "Bizim baba mesleğimiz seyyar tablacılık. 1950'li yıllardan itibaren aile olarak geçimimizi seyyar satıcılıktan sağlıyoruz. Bu manavı açtığımız zaman babam seyyar tablasını da bize yadigar olarak bıraktı. Baba yadigarını bugüne kadar koruduk sakladık. Ancak olayın yaşandığı gün iş yoğunluğu sebebiyle seyyar tablayla ilgili gerekli tedbiri alamadık. Gece de bir hırsız gelerek alıp götürmüş. Güvenlik kamerası kayıtları da mevcut. Görüntüleri polise de verdik. Maddi değeri önemli değil, baba yadigarı olduğundan bizim için manevi değeri çok önemli. Bulup getirene 3 bin lira ödül vereceğiz" diye konuştu.

DHA

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