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Çalınan ineklerini karşısında görünce sevince boğuldu

Erzurum’da çaldıkları inekleri Bitlis’te satarken yakalanan A.Y. ve E.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Çalınan hayvanları kendisine teslim edilen vatandaşın yaşadığı sevinç ise yüzünden okundu

12 Aralık 2018, Çarşamba 15:15 Son Güncelleme:
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Çalınan ineklerini karşısında görünce sevince boğuldu

Erzurum’un Hınıs ilçesinde yaşanan hayvan hırsızlığıyla ilgili çalışma başlatan jandarma, Bitlis'te A.Y. ve E.B.'yi, E.S. ve İ.A. isimli kişilere çalıntı hayvanları satarken suçüstü yakaladı.

 E.B. ve E.S., sevk edildiği mahkeme tarafından cezaevine gönderildi.

 Çalınan hayvanlar ise sahibine teslim edildi. İHA


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