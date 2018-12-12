Çalınan ineklerini karşısında görünce sevince boğuldu Erzurum’da çaldıkları inekleri Bitlis’te satarken yakalanan A.Y. ve E.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Çalınan hayvanları kendisine teslim edilen vatandaşın yaşadığı sevinç ise yüzünden okundu