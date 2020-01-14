Çalınan kırmızı halı kıyafetinin gizemi

Meksikalı-Kenyalı aktris Lupita Nyong'o, 2014 yılında Oscar'ın en iyi filmi olan “12 Years a Slave” filmindeki destekleyici rolü ile sadece beğeni toplamadı aynı zamanda dikkat çekti. Ancak, Oscar kazandığı başarılı ilk çıkışından sadece bir yıl sonra, Nyong'o, ödül töreninde giydiği 150 bin dolarlık bir Calvin Klein elbisesinin otel odasından çalındığı haberiyle gündeme geldi. İncilerle süslü kıyafet, kırmızı halının en pahalı kıyafetleri arasındaydı. Elbisedeki inciler, 25 kişilik bir ekiple yaklaşık 10 hafta boyunca elle dikilmişti.









Nyong’o, 2015 yılının başında Oscar ödül töreninde kırmızı halıda yürürken, Calvin Klein'ın o gece için ödünç aldığı inci kaplı beyaz elbiseyi giyerken muhteşem görünüyordu. Ancak daha sonra kapısını aralık bıraktığını söylediği otel odasına bir hırsız girdi ve elbise ortadan kayboldu. Los Angeles Polis Departmanı, olayın ardından 6.000 Akoya incisi olan özel beyaz elbiseyi alan hırsızı aramak için ekip kurdu.





Neyse ki, daha sonra ismini vermeyen bir medya çalışanı, polislere ip ucu göndererek elbisenin bulunmasını sağlayacaktı. İp ucunu takip eden polis, pahalı elbiseyi daha sonra otelin ikinci katındaki bir odada banyonun içinde buldu. Elbiseyi bulan araştırmacılar, buldukları elbisenin çalınan aynı elbise olup olmadığından emin değildi, ancak sonunda aynı elbise olduğu doğrulandı.









Calvin Klein'ın yaratıcı direktörü ve elbisenin tasarımcısı Francisco Costa, elbise bulduğu için şükran duydu ve elbisenin restore edileceğini ve saklanacağını söyledi çünkü artık bu elbise, markanın tarihi için önemli bir an ifade ediyordu.

İnciler sahte miydi?

Ancak soygun hakkındaki bir detay açıklığa kavuşturulmadı.Kaynaklara göre, hırsız elbiseden birkaç inci aldı ve değerlerini doğrulamak için onları Los Angeles'ta bir yere götürdü. Hırsız, incilerin değerini öğrenmek isterken, incilerin aslında sahte olduğunu keşfetti. Hayal kırıklığına uğrayan hırsız, daha sonra elbiseyi bulunduğu siyah giysi çantasına koyarak otelde başka bir odaya bırakmıştı.

Yıllar geçmesine rağmen hırsız hala bulunamadı.



