Çalınan motosikletini seyir halinde görünce çarptı: 2 çocuk yaralı

İddiaya göre, polise motosikletinin çalındığı ihbarında bulunan A.E, otomobiliyle, İsmet Sezgin Bulvarı’nda motosikletini gördü.

A.E, durdurmak istediği motosiklete otomobille çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletteki S.K. (16) ile E.K. (13) yaralandı.

ARBEDE YAŞANDI

112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Bu esnada bölgede bulunan yaralıların yakınları ile A.E. arasında da kısa süreli arbede yaşandı.

Tarafları ayıran polis ekibi, motosikletin çalıntı olduğunu tespit etti.

AA



