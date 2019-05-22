Çalınan otomobilini 25 parça olarak buldu

Kentte yaşayan M.D.G., bir süre önce Fuat Paşa Mahallesi Keresteciler Sitesi'ne 38 VS 298 plakalı otomobilini park etti. 18 Mayıs günü otomobilini bıraktığı yerde göremeyen M.D.G., polise haber verdi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında güvenlik ve mobese kameralarının görüntüerini inceledi, şüphelilerin K.Y., eşi G.Y. ve İ.G. olduğunu saptadı. Aracın, başka bir araçla halatla çekilerek İstiklal Mahallesi’ne götürüldüğünü tespit etti. Şüpheliler evlerine yapılan baskınla yakalanarak gözaltına alınırken, çalınan otomobil ise 25 parça halinde farklı adreslerde bulundu.

Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğine götürülen şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. K.Y., eşi G.Y. ve İ.G. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalıntı otomobilinin bulunduğuna sevinien M.D.G., 25 parça halinde olduğunu duyunca şok yaşadı.

DHA