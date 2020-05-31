Çalışan annelere bakıcı desteği

Avrupa Birliği (AB) ile ortaklaşa finanse edilen ve SGK tarafından yürütülmekte olan ‘Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’ için Ankara, İstanbul ve İzmir’de çocuğuyla ikamet eden anneler başvuru yapabiliyor.

Toplam 192 milyon

Proje kapsamında, çalışan annelerin iş ve yaşam dengesine katkı sağlanması, çocukların sigortalı ve eğitimli bakıcılar tarafından bakımının yapılması hedefleniyor. Projeyle, bakıcı ve çalışan annelere toplam 25 milyon 472 bin Euro’luk (192.3 milyon lira) mali destek aktarılması planlanıyor. Proje kapsamında bakıcı desteğine, başvuru tarihi itibarıyla 0-2 yaş aralığında çocuk sahibi olan SSK’lı (4A) anneler başvurabiliyor.

32 aya kadar ödeme

Projede ayrıca 0-36 ay çocuk bakımı konusunda eğitim almış (İŞKUR, Mesleki Yeterlilik Kurumu ya da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika ile ispatlayan) bir bakıcıdan hizmet alınması şart koşuluyor. Çocuk 36 aylık olana kadar ve en fazla 32 ay süreyle destekten faydalanılabiliniyor. Projede istenen şartları sağlayarak destekten yararlanmak isteyenler, e-Devlet şifresi ile ‘www.sgkegitimlibakici. org’ ve ‘http://www. sgkegitimlibakici.org/’ adresi üzerinden başvuru yapabiliyor.

Aranan şartlar neler?