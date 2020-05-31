Çalışan annelere bakıcı desteği
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen, çalışan annelere aylık 200 Euro (1.510 lira) bakıcı desteği imkanı sağlayan projeye başvurular sürüyor.
31 Mayıs 2020, Pazar 07:00 Son Güncelleme:
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Avrupa Birliği (AB) ile ortaklaşa finanse edilen ve SGK tarafından yürütülmekte olan ‘Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’ için Ankara, İstanbul ve İzmir’de çocuğuyla ikamet eden anneler başvuru yapabiliyor.
Toplam 192 milyon
Proje kapsamında, çalışan annelerin iş ve yaşam dengesine katkı sağlanması, çocukların sigortalı ve eğitimli bakıcılar tarafından bakımının yapılması hedefleniyor. Projeyle, bakıcı ve çalışan annelere toplam 25 milyon 472 bin Euro’luk (192.3 milyon lira) mali destek aktarılması planlanıyor. Proje kapsamında bakıcı desteğine, başvuru tarihi itibarıyla 0-2 yaş aralığında çocuk sahibi olan SSK’lı (4A) anneler başvurabiliyor.
32 aya kadar ödeme
Projede ayrıca 0-36 ay çocuk bakımı konusunda eğitim almış (İŞKUR, Mesleki Yeterlilik Kurumu ya da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika ile ispatlayan) bir bakıcıdan hizmet alınması şart koşuluyor. Çocuk 36 aylık olana kadar ve en fazla 32 ay süreyle destekten faydalanılabiliniyor. Projede istenen şartları sağlayarak destekten yararlanmak isteyenler, e-Devlet şifresi ile ‘www.sgkegitimlibakici. org’ ve ‘http://www. sgkegitimlibakici.org/’ adresi üzerinden başvuru yapabiliyor.
Aranan şartlar neler?
- Başvuru tarihi itibarıyla (ön kayıt anında) 0-24 ay aralığında (24’üncü ay dahil) çocuğunuzun olması,
- Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikamet etmeniz,
- Çocuğunuzla aynı evde ikamet etmeniz,
- Bekar anneyseniz çocuğunuzun velayetine sahip olmanız ve çocuk ile aynı adreste yaşamanız,
- En geç kesin kayıt tarihi itibarıyla bir işverenin yanında sigortalı ve tam zamanlı çalışıyor olmanız,
- Bir eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı sigortalı olarak çalıştırıp çocuğunuzu bu bakıcıya baktırmanız,
- SGK kayıtlarına göre proje döneminde analık izninde olmamanız,
- Bakıcınızın ücretini en az asgari ücret düzeyinden ödemeniz gerekiyor.