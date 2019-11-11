Çalışmak, işe geri dönmek ya da yeni bir işte çalışmaya başlamak isteyen annelere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde başlatılan Çalışan Anne Desteği kapsamında destek verilecek. Bebek sahibi olan annelere AB destekli proje kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından aylık 200 Avro (€) Çalışan Anne Desteği sağlayacak. Ayrıca proje kapsamında bekar ve özel gereksinimli çocuğu olan annelere de aylık 250 Avro (€) destek ödenecek.

Çalışan Anne Desteği başvuruları ne zaman?

Çalışan Anne Desteği için ön kayıtlar 13 Kasım Çarşamba Günü başlayacak. Ön kayıtlar e-devlet şifresi ile sgkegitimlibakici.org veya www.sgk.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Ön başvuru kaydını başarıyla yapan ilk 3 bin 700 anneye kesin kaydını yaptırmak üzere randevu verilecek.

Çalışan Anne Desteği miktarı ne kadar?

Çalışan Anne Desteği çocuğu 36 aylık olan (36’ncı ay dahil) annelere verilecek. Anneler Aylık 200 Avro (€) destek alacak. Anneler mali destekten en fazla 32 ay boyunca faydalanabilecek.

Tam zamanlı olarak ve hizmet akdiyle bir işverenin yanında çalışan (4/a sigortalısı) ve 0-24 ay arası çocuğu olan sigortalı anne, bir eğitimli çocuk bakıcısını sigortalı olarak çalıştırıp bu bakıcıya çocuğunu baktırmaya başladığında mali destekten yararlanabilecek.

Çalışan Anne desteğinden yararlanabilmeniz için taşımanız gereken şartlar nelerdir?

• Başvuru tarihi itibarıyla (ön kayıt anında) 0-24 ay aralığında (24. ay dahil) çocuğunuzun olması,

• Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikamet etmeniz,

• Çocuğunuzla aynı evde ikamet etmeniz (Çocukla annenin ikametgahı aynı olmalıdır),

• Bekar anneyseniz çocuğunuzun velayetine sahip olmanız ve çocuk ile aynı adreste yaşamanız,

• En geç kesin kayıt tarihi itibariyle bir işverenin yanında hizmet akdiyle ve sigortalı olarak (SGK’ya devri yapılmayan banka sandıklarına tabi olanlar hariç tüm 5510 sayılı Kanun kapsamındaki 4/a sigortalılar) tam zamanlı çalışıyor olmanız (SGK’ya her ay 30 gün prim bildirimi yapılması gerekmektedir.),

• Bir eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı sigortalı olarak çalıştırıp çocuğunuzu bu bakıcıya baktırmanız,

• SGK kayıtlarına göre proje döneminde analık izninde olmamanız,

• Bakıcınızın ücretini en az asgari ücret düzeyinden ödemeniz ve

• Proje kapsamında bakıcı olarak çalışmamanız gerekmektedir.

• Her anne sadece 1 çocuğu için destek ödemesi alabilir.

Çalışan anne desteğinden kaç kişi yararlanacak?

Proje kapsamında ilk önce ön kayıt yaptıran ve koşulları sağlayan aylık ortalama 3 bin 700 anneye toplam 26 milyon Avro (€) mali destek sağlanacaktır. İlk başvuru sırasına göre kesin listeler ve yedek listeler oluşturulacaktır. Kesin listelerde yer açılması durumunda yedek listelerden aktarım yapılacaktır.

Çalışan anne desteği başvuruları nasıl yapılır?

13 Kasım 2019 tarihinden itibaren www.sgk.gov.tr internet adresi üzerinden “Ön Kayıt” yapmalısınız.

Ön kayıt yaptırmadan önce, sizin ve çocuğunuzun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki adres bilgilerinizin güncelliğinden, çocuğunuz ile aynı adreste göründüğünüzden ve ikametgâhınızın başvuru yapacağınız ilde olduğundan emin olmanız gerekiyor.

Sistem, sizden ön kayıt sırasında kesin kayıt randevusu oluşturmanızı isteyecek, istemediyse “yedek listedesiniz” demektir. Bu durumdaki anneler, daha sonra boşalan kontenjan olması durumunda, ilan ve SMS yoluyla bilgilendirilerek davet edilecek, sırayla ve kontenjanlar dahilinde kesin kayda alınabilecek. e-Devlet şifreniz yoksa ön kayıt gününden önce şifrenizi almayı unutmayın.