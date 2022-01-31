Çalışan annelere kreş yardımı! Ödemeler hesaplara yatacak

Kadınların istihdama katılımını artırmak için sigortalı çalışan annelere bu yıl ayda bin 531 TL kreş yardımı yapılacak. İŞKUR, İşte Anne Projesi kapsamındaki kurslara katılan annelere ayda 3.300, 3 ayda 9.900 lira ödeme yapacak.

Çalışan anneler 2022 yılında da destek almaya devam edecek. Kreş yardımının süresi uzatıldı. Peki ne kadar destek alabilecek? Milyonlarca anneye 1.531 lira kreş desteği yapılacak.

KREŞ DESTEĞİ 2022 YILINDA DA DEVAM EDECEK"

SGK Uzmanı Özgür Kaya CNN Türk canlı yayınında konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Devlet maddi güçlük çeken çalışan annelere kreş desteğinin 2022 yılında da ödemeyi sürdürecek. Tabi sadece kreş desteği değil İşkur'un düzenlemiş olduğu İşte Anne Projesi var. 'İşte Anne Projesi' İşkur tarafından bu yıl hayata geçirildi. Bundan önceki yıllarda kreş desteği ve eğitimli bakıcı desteği uygulanmaya devam etmekteydi. Bu destek 2022 yılında da devam edecek.

2022 yılında asgari ücrete gelen artışla birlikte bu rakamlarda artmış oldu. Bu sene 1531 lira kreş yardımı yapılacak. Kreş desteğinden yararlanabilmek için için annenin fiili olarak sigortalı bir işte çalışıyor olması gerekiyor. Kreşi de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kreş bakım evi, gündüz bakım evi yada ana okulu gibi bakanlığa bağlı kurumlardan bu hizmeti almaları gerekiyor.

KREŞ DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Aylık geliri brüt asgari ücretin 2 katını geçmemeli. Yani 2022 yılında 8400- 8500 lira üzerinde gelirinin olmaması gerekiyor. 8500 liranın altında geliriniz varsa bu ücretten yararlanabilirsiniz.

İŞTE ANNE PROJESİ

Kurslara katılan annelere ayda 3300 lira ödeme yapılacak. 3 ay sürecek olan bu kursta annelere toplam 9900 lira ödeme yapılacak."



