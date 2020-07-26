Çalışan annelere verilen bakıcı desteği 300 euroya çıkarıldı

Projeye ilişkin detayları paylaşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "'Sigortalı çalış, sigortalı eğitimli bakıcı çalıştır' sloganıyla 2019 yılında başlayan Projeden halen 0-24 aylık çocuğu olan 4/a statüsünde sigortalı çalışan annelerimiz yararlanabilmektedir. Projeden yararlanmak isteyen annelerimiz internet üzerinden başvuru yapabilirler" dedi.

Bakan Selçuk projenin amacının, kadınların kayıtlı istihdamını desteklemek ve aile-iş yaşamı dengesini güçlendirmek olduğunu belirtti. Bakanlık olarak aile birliğini korumayı ve güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.





2022'de 350 euro olacak

Söz konusu projeye başvuruların devam ettiğini belirten Bakan Selçuk, desteklerin önümüzdeki yıllarda kademeli artırılarak, 2021 yılında 325 euro 2022 yılı için de 350 euro olacağının mesajını verdi.

Projeye www.sgkegitimlibakici.org veya www.sgk.gov.tr internet adreslerinden e-devlet şifresiyle başvuru yapabilecek.



