Hükûmet tarafından AB ile birlikte yürütülen projede çalışan anneye bakıcı desteğinde artış yapılması kararı alındı. Şu anda 325 euro olan desteğin ödemesi önümüzdeki yıl yapılan zamla 5 bin 500 TL’yi bulabilecek. İşte, 'Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi' kapsamında çalışan anneye verilen bakıcı desteğine ilişkin merak edilen detaylar…

ÇALIŞAN ANNEYE BAKICI DESTEĞİ NE KADAR?

Hükûmet ve AB tarafından ortaklaşa finanse edilen ve SGK tarafından yürütülen, projede çalışan annelere şu an 325 euro destek ödemesi yapılıyor. Alınan yeni zam kararı ile bu destek ödemesi 2022’de 375 euro olacak. Bugünkü kurla bu miktar 5 bin 500’yi bulacak.

ÇALIŞAN ANNE BAKICI DESTEĞİ BAŞVULARI NEREDEN YAPILIYOR?

Çalışan anne bakıcı desteği başvuruları 'www. sgk.gov.tr' ile e-Devlet üzerinden 'sgkegitimlibakici.org' ve 'sgk.org.tr' adresi üzerinden yapılabiliyor.

BAKICI DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?