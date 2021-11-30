Çalışan anneye bakıcı desteği ne kadar? Bakıcı desteği başvuru şartları neler?
Çalışan anneye bakıcı desteği konusunda yeni gelişmelere imza atılıyor. Çocuklu annelerin iş hayatında kopmaması ve kadın istihdamının desteklenmesi amaçlı hayata geçirilen programda çalışan anneye bakıcı desteği ödemelerine zam yapıldı. Peki, bakıcı desteği ne kadar ve başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar…
30 Kasım 2021, Salı 16:09 Son Güncelleme:
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Hükûmet tarafından AB ile birlikte yürütülen projede çalışan anneye bakıcı desteğinde artış yapılması kararı alındı. Şu anda 325 euro olan desteğin ödemesi önümüzdeki yıl yapılan zamla 5 bin 500 TL’yi bulabilecek. İşte, 'Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi' kapsamında çalışan anneye verilen bakıcı desteğine ilişkin merak edilen detaylar…
ÇALIŞAN ANNEYE BAKICI DESTEĞİ NE KADAR?
Hükûmet ve AB tarafından ortaklaşa finanse edilen ve SGK tarafından yürütülen, projede çalışan annelere şu an 325 euro destek ödemesi yapılıyor. Alınan yeni zam kararı ile bu destek ödemesi 2022’de 375 euro olacak. Bugünkü kurla bu miktar 5 bin 500’yi bulacak.
ÇALIŞAN ANNE BAKICI DESTEĞİ BAŞVULARI NEREDEN YAPILIYOR?
Çalışan anne bakıcı desteği başvuruları 'www. sgk.gov.tr' ile e-Devlet üzerinden 'sgkegitimlibakici.org' ve 'sgk.org.tr' adresi üzerinden yapılabiliyor.
BAKICI DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Başvuru tarihi itibarıyla 0-2 yaş aralığında çocuk sahibi olmak,
- Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde yaşamak,
- SSK'lı (4A) olmak,
- Anne bekar ise çocuğunun velayetine sahip olmak
- Çocukla aynı evde bulunmak,
- Bir eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı sigortalı olarak çalıştırıp, çocuğu bu bakıcıya baktırmak,
- En geç kesin kayıt tarihi itibarıyla bir işverenin yanında sigortalı ve tam zamanlı çalışıyor olmak,
- SGK kayıtlarına göre proje döneminde analık izninde olmamak,
- Bakıcının ücretini en az asgari ücret düzeyinden ödüyor olmak.