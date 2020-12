Çalışan anneye eğitimli bakıcı desteği: Her ay 2.800 lira

Evde çocuğuna bakacak kimsesi bulunmayan ve çalışan annenin son günlerde bakıcılara olan talebinde artış var. Finansal gücü yerinde olan aileler için özel bakıcı hizmeti veren kuruluşlardan bakıcıyı kolayca bulabilmek mümkün. Ancak koronavirüs sürecinde kreşlerin faaliyetlerine ara vermesi sonucu bakıcı ihtiyacı doğan, fakat maddi durumu çok da yeterli olmadığı için bu konuda zorlanan çalışan anneler de var. İşte böyle durumdaki annelere devlet sahip çıkıyor.

2021'de artacak

Hem sigortalı çalışan kadın istihdamını artırmak hem de sigortalı eğitimli bakıcı çalıştırılmasını teşvik etmek amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışan annelere her ay 300 Euro (2.800 lira) ‘eğitimli bakıcı’ desteği veriyor. Özel gereksinimli çocuğu olan annelere her ay verilen destek ise 350 Euro’yu (3.275 lira) buluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu desteklerin her yıl kademeli olarak artacağını ve 2021 yılında 325 Euro, 2022 yılı için de 350 Euro olacağını açıkladı.

Çocuğuyla ikamet koşulu

Avrupa Birliği (AB) ile ortaklaşa finanse edilen ve SGK’nın yürüttüğü ‘Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’ için Ankara, İstanbul ve İzmir’de çocuğuyla ikamet eden anneler başvurabiliyor. Çalışan annenin iş ve yaşam dengesine katkı sağlamayı ve çocukların bakımını sigortalı ve eğitimli bakıcının yapmasını amaçlayan proje kapsamında bakıcı desteğine, başvuru tarihi itibarıyla 0-2 yaş aralığında çocuk sahibi olan SSK’lı (4A) anneler başvurabiliyor.

Başvuru nasıl yapılır?

Projede ayrıca 0-36 ay çocuk bakımı konusunda eğitim almış (İşkur, Mesleki Yeterlilik Kurumu ya da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika ile ispatlayan) bir bakıcıdan hizmet alınması şart koşuluyor. Çocuk 36 aylık olana kadar ve en fazla 32 ay süreyle destekten faydalanılabiliniyor. Projede gerekli şartları sağlayarak destekten yararlanmak isteyenler, e-Devlet şifresi ile ‘www.sgkegitimlibakici.org’ ve ‘www.sgk.org.tr’ adresi üzerinden başvuru yapabiliyor.

Şartları neler?

Başvuru tarihi itibarıyla (ön kayıt anında) 0-24 ay aralığında (24’üncü ay dahil) çocuğunuz olmalı.

Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikamet etmelisiniz.

Çocuğunuzla aynı evde ikametiniz bulunmalı.

Bekar anneyseniz çocuğunuzun velayetine sahip olmanız ve çocuk ile aynı adreste yaşamanız gerekiyor.

En geç kesin kayıt tarihi itibarıyla bir işverenin yanında sigortalı ve tam zamanlı çalışıyor olmalısınız.

Bir eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı sigortalı olarak çalıştırıp, çocuğunuzu bu bakıcıya baktırmalısınız.

SGK kayıtlarına göre proje döneminde analık izninde olmamalısınız.

Bakıcınızın ücretini en az asgari ücret düzeyinden ödemeniz gerekiyor.