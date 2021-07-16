Çalışan başına 75 lira asgari ücret desteği

2018 yılında 9 ay olan asgari ücret desteği diğer yıllarda 12 ay olarak uygulandı. Son olarak TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda torba kanun teklifinin görüşmeleri sırasında kabul edilen önergeyle asgari ücret desteği 2021 yılında da uygulanacak.

TOPLU MAHSUPLAŞMA

Buna göre, geçen yıl prime esas günlük kazancı 147 lira (aylık 4.410 lira) ve altında olan işçiler için ödenen prim gün sayısını aşmamak üzere bu yıl işçi başına günlük 2.50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği verilecek. Asgari ücret desteği ocak ayından geçerli olmak üzere aralık ayına kadar uygulanacak. Önceki aylara ait birikmiş destekler işletmelerin ödemeleri gereken primlerden topluca mahsup edilecek.

GEÇEN YILKİ İŞÇİ SAYISI DİKKATE ALINACAK

Asgari ücret desteğinden yararlanacak işyerlerinin işçi sayısının, geçen yıl çalıştırılan aylık bazda en düşük işçi sayısının altına düşmemesi gerekiyor. Mesela geçen yıl şubat ayında 6, diğer aylarda 8 işçi çalıştırmış olan bir işyerinde bu yıl 5 işçi çalıştırılan aylarda asgari ücret desteği verilmeyecek, 5 ve üzerinde işçi çalıştırılan aylarda verilecek. Bu yıl kurulan şirketler ile daha önce kurulduğu halde geçen yıl hiç işçisi olmayan işyerleri ise 2021’de çalıştırdıkları tüm işçiler için destek alabilecekler.