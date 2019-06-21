Çalışan beyin obeziteyi yeniyor
Yapılan son araştırmaya göre, 5 yaşlarındaki çocuklar, aldığı enerjinin yüzde 50’sini, beynin ihtiyaçlarına harcanıyor
ABD’deki araştırmalarda, çocukları obeziteden korumak için zihinsel aktivitelerin etkili olduğu belirlendi.
5 yaşlarına kadar çocukların aldığı enerjinin yüzde 50’si, beynin ihtiyaçlarına harcanıyor.
ZİHİNLERİNİ MEŞGUL ETMELERİ GEREKİYOR
Ailelere, obezite riskini kaldırmak için satranç gibi oyunlar ile çocuklarını zihinsel olarak meşgul etmeleri öneriliyor.