Çalışan beyin obeziteyi yeniyor

Yapılan son araştırmaya göre, 5 yaşlarındaki çocuklar, aldığı enerjinin yüzde 50’sini, beynin ihtiyaçlarına harcanıyor

21 Haziran 2019, Cuma 19:22
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Çalışan beyin obeziteyi yeniyor

ABD’deki araştırmalarda, çocukları obeziteden korumak için zihinsel aktivitelerin etkili olduğu belirlendi. 

5 yaşlarına kadar çocukların aldığı enerjinin yüzde 50’si, beynin ihtiyaçlarına harcanıyor. 

ZİHİNLERİNİ MEŞGUL ETMELERİ GEREKİYOR

Ailelere, obezite riskini kaldırmak için satranç gibi oyunlar ile çocuklarını zihinsel olarak meşgul etmeleri öneriliyor.




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