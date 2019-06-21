Çalışan beyin obeziteyi yeniyor

ABD’deki araştırmalarda, çocukları obeziteden korumak için zihinsel aktivitelerin etkili olduğu belirlendi.

5 yaşlarına kadar çocukların aldığı enerjinin yüzde 50’si, beynin ihtiyaçlarına harcanıyor.

ZİHİNLERİNİ MEŞGUL ETMELERİ GEREKİYOR

Ailelere, obezite riskini kaldırmak için satranç gibi oyunlar ile çocuklarını zihinsel olarak meşgul etmeleri öneriliyor.











