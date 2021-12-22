Ekonomi Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Resmen kabul edildi

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Resmen kabul edildi

Ekonomi

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Resmen kabul edildi

Tüm çalışanların asgari ücretin aylık brüt tutarını aşmayacak şekilde damga ve gelir vergilerinden muaf tutulmasına ilişkin kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

22 Aralık 2021, Çarşamba 23:36 Son Güncelleme:
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Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. 322 milletvekili oy kullandı ve 322 kabul oyu kullanıldı. Teklifle, vergiden muaf esnafa ilişkin olarak, sahip oldukları veya kiraladıkların konut çatı ve/veya cephelerinde kurdukları yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin fazlasını son kaynak tedarik şirketine satılması durumunda muafiyet şartı arttırılıyor. Tüm çalışanların asgari ücretin aylık brüt tutarını aşmayacak şekilde damga ve gelir vergilerinden muaf tutuluyor.

BOTAŞ’ın nakit yönetiminin sağlıklı şekilde yürütülmesini teminen şirketin Ticaret Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerine, yapılandırılmış borçları da dahil olmak üzere ödenmemiş olan her türlü vergi, fonlar ve paylar ile idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme zamları ve gecikme faizlerinden olan borçları Hazine’ye terkini amaçlanıyor. Özel bütçeli idarelerin ve düzenleyici ve denetleyici kurumların gelir fazlası karşılığı ilgili idare bütçelerine ödenek eklenebilecek.

Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri kefaret senetlerini elektronik imzalı olarak düzenlenmesi öngörülüyor. Belediyelerin toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli yararlanacaklara ilişkin taşıma birlikleri ve kooperatiflerine gelir desteği ödemesi yapabilecekler.

ANKARA (İHA)

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