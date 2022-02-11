Çalışan kadınları bezdiren haller

Çalışan annelerin yüzde 63’ü çalışma hayatında karşılaştıkları en büyük zorluğun yoğun çalışma temposu, iş ve özel yaşam dengesini kurmak olduğunu belirtiyor.

‘UZAKTAN DEVAM ETSİN’ DİYORLAR

Raporda öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

Evden çalıştığını belirten kadın ve annelerin yaklaşık yarısı iş günleri ve mesai saatlerinin dışında çalışıyor.

Çalıştığı şirketin uzaktan çalışma sistemini kalıcı hale getirmesini isteyen kadınların oranı yüzde 64 iken çalışan annelerde bu oran yüzde 62.

Tam zamanlı ofise dönme konusunda kadınların yüzde 54’ü, annelerin ise yüzde 52’si tedirginlik hissediyor.

Çalışan anne ve kadınların yüzde 20’si evden çalışmanın daha az verimli olduğuna inanıyor.

Çalışan kadınların yüzde 51’i, çalışan annelerin ise yüzde 48’i iş arkadaşları ile ofiste sosyalleşmeyi özlüyor.

‘İŞ YÜKÜM ÇOK FAZLA’

Seçtikleri mesleklerin ‘annelik rolüne’ uygun olduğunu belirten çalışan annelerin oranı yüzde 43. Seçtiğiniz meslek neden ‘annelik rolünüze’ uyumlu değil? sorusuna çalışan annelerin yüzde 54’ü ‘çok fazla iş yüküm var’ yanıtını veriyor.

Araştırmaya katılan çalışan annelerin yüzde 54’ü anne olmanın kariyerlerinde ilerlemede bir etkisi olmadığını düşünüyor.

Yüzde 36’sı anneliğin kariyerlerinde ilerlemelerini zorlaştırdığını belirtiyor. Çalışan annelerin yüzde 63’ü çalışma hayatında karşılaştıkları en büyük zorluğun yoğun çalışma temposu ve iş-özel yaşam-aile dengesini kurmak olduğunu belirtiyor.

DOĞUM İZNİ SONRASI İŞLER DEĞİŞİYOR

Yoğun çalışma temposu ve iş-özel yaşam-aile dengesini kurmayı yüzde 53 oranıyla fırsat eşitsizliği takip ediyor.

Araştırmaya göre doğum izninden sonra aynı işyerine dönen annelerin oranı yüzde 46. Doğum izni sonrası aynı sektörde farklı bir işyerinde işe başlayan annelerin oranı yüzde 22. Çocuğu olduktan sonra çalışma hayatına başlayanların oranı ise yüzde 16.

Çalışan annelerin yüzde 66’sı kendi kendine yettiğini, yüzde 47’si sosyalleşebildiğini söylüyor. Yüzde 53’ü yorgun, yüzde 39’u vicdanen huzursuz, yüzde 21’i ise mutsuz hissettiğini belirtiyor.

Çalışan annelerin yüzde 73’ü çocuklarının sorumluluğunu, yüzde 74’ü ev işlerinin sorumluluğunu üstlendiklerini belirtiyor.

Çalışan anneler zamanlarının yüzde 40’ını çocukları, yüzde 29’unu kariyerleri ve yüzde 12’sini uyku için ayırıyor.