Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Dana McIntyre isimli vatandaşı konuşuyor.

ABD'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan McIntyre hükümetten aldığı Kovid-19 destek parasıyla çiftlik ve 2 otomobil satın aldığı ortaya çıktı.

Sahtecilik yaparak dükkanında çalışan kişi sayısını 5 kat fazla gösteren McIntyre bu sayede 660 bin dolar aldı. McIntyre'ın bu para ile yaptıkları ise sosyal medyada günün konusu oldu.

Sahtekar vatandaş, aldığı para ile Vermont eyaletindeki Grafton bölgesinde bulunan bir alpaka çiftliği satın aldı. Ülke basınında yer alan haberlere göre, McIntyre birisi 1950 model Hudson Hornet olmak üzere iki tane de otomobil satın aldı.

Rasta Pasta Pizzeria adlı pizza dükkanının sahibi olan adamın 10 olan çalışan sayısını 50 olarak gösterdiği, vergi levhasında da sahtecilik yaptığı ortaya çıktı. Hakkında soruşturma başlatılan McIntyre suçlu bulunması halinde 750 bin dolar ceza ve 40 yıl hapis cezası alabilir.



