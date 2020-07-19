Çalışan yeni anneye üç farklı ödeme

Devletin annelere sağladığı destekler her yıl düzenli artıyor. Başlıca ödemeler ‘çocuk parası’, ‘doğum yardımı’, ‘süt ve emzirme parası’, ‘yarım gün çalışma desteği’ ve ‘kreş yardımı’ olarak öne çıkıyor. Doğum yapan tüm annelere çocuk parası veriliyor. İlk çocukta 300, ikincide 400 ve üçüncüde 600 lira ödeniyor. Doğum Yardımı başvurusu, canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemi'nde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra yapılıyor.

E-Devlet'ten de mümkün

Yeni doğan çocuk yardımı için başvuru Aile Bakanlığı il müdürlüklerine, ilçede ise kaymakamlıklara yapılıyor. TC kimlik numarasıyla ‘aile.gov.tr’den de başvuru imkanı var. Bu para tüm annelere ödeniyor. E-Devlet’ten ‘Doğum Yardımı Başvurusu Sonucu Sorgulama’ hizmeti ile doğum yardımı almak için yaptığınız başvurularınızı sorgulayabilirsiniz.

Doğumda en az 7.325 TL

Doğum (rapor) parası, maaşa göre değişiyor ve 112 gün üzerinden hesaplanıyor. En düşük tutar 1 Ocak itibarıyla 7 bin 325 liraya yükseldi. Yıl sonuna kadar bu tutar geçerli olacak. Brüt maaşı 7 bin lira olan bir anne ise 17 bin 422 lira alacak. Para annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına yatıyor. Paranın yatıp yatmadığını doğum izniniz biter bitmez ‘turkiye.gov.tr’den kontrol edin.

Süt parası için 5 yıl

SGK, halk arasında süt parası olarak bilinen emzirme ödeneği de veriyor. Bu para için anne veya eşinin SSK veya Bağkurlu olması ve en az 120 gün prim ödemesinin olması yeterli. SGK il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine 5 yıl içinde başvuru yapılabilir. 1 Ocak itibarıyla bu para 202 liraya çıktı. Bağkurlu anneler de süt parası alabiliyor. Emzirme ödeneği her doğumda bir kere verilir.

İsteyen yarım gün çalışabilir

SSK’lı çalışırken doğum yapan kadınlar, analık izni sonrasında birinci doğumda 2 ay (15+15 gün), ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle yarım gün (part-time) çalışıp tam maaş alabiliyor. Engelli çocuğu olanlarda ise bu süre 12 ay olarak uygulanıyor. Çoğul gebelikte 30’ar gün ekleniyor. Kadın isterse haftalık çalışma süresi olan 45 saati ikiye bölebiliyor. Yarım gün çalışan annenin maaşının yarısını patron, 1.472 lirasını da devlet, İşkur aracılığıyla ödüyor.







