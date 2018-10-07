Çalışana Türk Lirası ile sözleşme

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki düzenlemede yapılan değişikliklerle sözleşmelerin Türk Lirası olarak düzenlenmesiyle ilgili esaslar da belirlendi. Söz konusu düzenleme Türkiye'de yerleşik kişilerin dövize endeksli gayrimenkul, menkul, iş, hizmet sözleşmeleri yapmasının önüne geçiyor ve mevcuttaki sözleşmelerin Türk Lirasına çevrilmesini zorunlu kılıyor.

HERKESİ BAĞLIYOR

Yeni Asır'dan Faruk Erdem iş sözleşmeleriyle ilgili kısmı değerlendirdi.

İş Kanunu ücret ödemelerinin Türk Lirası ile yapılacağını zaten hükme bağlamış durumda. Bu düzenleme ile sözleşmeler de Türk Lirası olarak düzenlenecek. Türkiye'de yerleşik kişiler bu düzenlemeye uymak zorunda kalacak. Böylece Türk vatandaşı olmayanlar da Türkiye'de yerleşik ise yabancı para cinsinden sözleşme yapamayacak.

Söz konusu düzenleme, Türkiye' de yerleşik yabancı ve Türk uyruklu tüm çalışanlar ile işyeri Türkiye'de faaliyet gösteren gerçek ya da tüzel kişiliğe haiz ve Borçlar, İş Kanunu, Deniz İş Kanunu gibi tüm mevzuata tabi çalışanlar ve tüm işverenleri kapsıyor. Bu düzenlemeye aykırı hareket etmek de mümkün değil. O yüzden tüm çalışanların sözleşmelerinin Türk Lirası olarak düzenlenmesi gerekiyor.

ANLAŞMAYA BAĞLI

Burada kanun tarihi önemli. 13.09.2018 tarihi ve sonrası tüm çalışanlar ile Türk Lirası üzerinden iş sözleşmesi kurulacak. Daha önce yapılan sözleşmeler de 13.10.2018 tarihine kadar Türk Lirası'na çevrilerek yeniden yapılacak. İki tarafın anlaşacağı bir kur olursa bu geçerli olacak. Anlaşamama durumunda ise 2 Ocak tarihi öne çıkıyor.

2 OCAK ÖNEMLİ TARİH

Döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün olmayan sözleşmelerde yer alan bedeller iki yıllık süre için taraflarca Türk Lirası olarak yeniden belirlenirken mutabakata varılamazsa, 2 Ocak 2018'den önce akdedilen sözleşmelerdeki döviz bedelinin Türk lirasına çevrilmesinde, 2 Ocak'taki Merkez Bankası efektif satış kuru esas alınacak.

Taraflar anlaşırsa, farklı bedeller üzerinden de Türk Lirası'na geçiş yapabilecek. Yeni belirlenen bedeller, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) artışına göre belirlenecek. Belirlenen Türk parası cinsinden kira bedeli belirtilen iki yıllık sürenin sonuna kadar geçerli olacak.