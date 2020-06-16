Çalışanın hakları fonda birikecek

Milyonlarca çalışanı ve işvereni ilgilendiren çok önemli düzenlemeler yolda. Bunların başında gelen ve kıdem tazminatını da içeren Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin (TES) detayları netleşmeye başladı. 2022’de hayata geçmesi planlanan yeni düzenlemeyle, kıdem tazminatında kazanılmış hakların korunması sağlanacak. 1 Ocak 2022’den sonra işinden ayrılan geçmiş tazminatını alabilecek.

Karma model geliyor

Mevcut sistemde, işçilerin kıdem tazminatı alma oranı yüzde 14’lerde kalırken, tüm çalışanların çeşitli nedenlerle bu haktan yararlanması mümkün olmuyor. Geliştirilen yeni karma modelde, istifa edenlerin de haklarını alacağı ve davalara son verecek bir sistem öngörülüyor. Çalışan istifa ettiğinde bireysel fon hesabındaki tutarlar, kazanılmış hak olarak kendisinde kalacak.

566 lira fazla maaş

Katılımcı, 60 yaşını tamamladıktan sonra emekli olmaya hak kazanacak. Talepte bulunanlara emeklilik hesabındaki birikimlerinin yüzde 25’ini geçmemek üzere defaten ödeme yapılabilecek. Asgari ücretli (bu yıl için 2.943 lira) bir çalışan, 25 yıl sistemde kalırsa emekli maaşına, TES sayesinde bugüne göre 300 lira ile 566 lira arasında ilave maaş alabilecek.