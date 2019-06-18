Çalışanlar iş yerinde bu kurallara dikkat!

Milyonlarca çalışan için yasalarda koruyucu tedbirler bulunuyor. Kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, işe geri dönüş hakkı, haklı fesih imkanı bunlardan bazıları. Çalışanların olduğu kadar işverenlerin de hakları bulunuyor. Bu yüzden çalışanların belli bazı kurallara riayet etmesi gerekiyor. İşverenin fesih hakkı kimi zaman tazminatsız olabileceği gibi, kimi zaman da tazminatı ödeyerek oluyor.

Bu sebeplerden bazılarını şöyle sıralayabiliriz: İşverene zarar vermek, arkadaşlarını işverene karşı kışkırtmak, işini eksik olarak yerine getirmek, işi durduracak şekilde uzun telefon görüşmeleri yapmak, işe geç gelmek...

FESİH HAKKI

Yine yasanın tarif ettiği sebepler var. Onlardan bazıları da şöyle:

● İşçinin derli toplu olmayan yaşayışından veya içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanması.

● İşçinin , işveren ya da bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi.● İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.

● İşçinin işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.

SOMUT DELİL ŞART

Borç isteme nedeniyle işçinin çıkartılması sırasında mutlak suretle somut delil ve belgeler olması gerekiyor. Sadece afaki kanaatlerle işten atmak işveren için ciddi tazminatlara ve işe geri dönüş davasının kazanılmasına yol açar. O yüzden hem deliller hem de işçinin savunması gerekiyor. Yine bildirimlerin yazılı olması ve işten çıkarma sebebinin açık şekilde ifade edilmesi gerekiyor. Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene ait.

FAZLA İNTERNET TAZMİNATTAN EDER

Şu anda birçok işyerinde bilgisayar ve internet işin gereği olarak kullanılıyor. Hatta sosyal medyayı da buna katabiliriz. Eğer çalışan mesai saatleri içinde işverenin tahsis ettiği araçlarla işini aksatacak şekilde internette oyun oynar, sosyal medya hesaplarında vakit harcarsa bu atılma sebebi sayılıyor. Yine zaruri ihtiyaçları aşan uzun özel telefon konuşmaları da atılma sebeplerinden oluyor. Bu şekilde atılan işçi Yargıtay kararlarına göre tazminat da alamıyor. Çünkü haklı fesih kapsamında değerlendiriyor. Yargıtay, tazminat verilmesiyle ilgili bazı kararlarda ise 'işin aksatılıp aksatılmamasını' ölçü olarak kabul ediyor. (Takvim)