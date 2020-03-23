‘Kısa çalışma ödeneği’ olarak bilinen bu ödenek; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 milyar liralık ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ paketinde yer almıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da dün, corona virüsten olumsuz etkilenen ve bu sebeple kısa çalışma uygulamasından yararlanmak isteyen işverenlerden, başvuruların bugün itibarıyla alınacağını duyurdu. Selçuk; işverenlerin, İşkur İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezleri’ne, özel olarak oluşturulan elektronik posta adresleri aracılığıyla gerekli belgeleri göndererek başvurularını yapabileceklerini bildirdi.

Ayrıntılar IŞKUR’da

Selçuk, başvuruların yapılması ve sonuçlandırılmasına ilişkin süreç hakkında İşkur’un ‘www.iskur.gov.tr’ internet adresinde detaylı duyurunun yer alacağını belirtti. Kısa çalışma ödeneğinden; kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olan işçi yararlanıyor. Ancak bu sürelerin esnetilmesi konusunda bir düzenleme bekleniyor.

Kim ne kadar alacak?

İşkur, İşsizlik Fonu’ndan işçi ücretlerinin yüzde 60’ı oranında kısa çalışma ödeneği veriyor.

Bu ödemenin bir üst limiti de asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150’si (vergi dahil net 4 bin 308 lira) ile sınırlı. Yine ödemede son 12 aylık ücret dikkate alınıyor. Son 12 aylık ortalama geliri 2 bin 943 liralık brüt asgari ücret olanlara verilecek kısa çalışma ödeneği 1.752 lira. Son 12 ayda 4 bin lira brüt kazanç varsa 2 bin 381 lira, 8 bin lira kazancı olana da aylık 4 bin 308 lira ödenecek.



