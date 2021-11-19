Çalışanların yeni yıl hediyesi dijital hediye platformunda
Çalışanlar, işverenleri tarafından yüklenen hediye bakiyeleri ile gıdadan giyime, elektronikten ev dekorasyonuna, akaryakıttan e-ticarete kadar çeşitli kategorilerde birbirinden seçkin markalardan diledikleri yeni yıl hediyesini kendileri seçebiliyor.
19 Kasım 2021, Cuma 14:13 Son Güncelleme:
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Yapılan araştırmalara göre uzaktan çalışma ve ofislere dönüşün ağırlıkta olduğu bu dönemde çalışanların bağlılık ve motivasyonu en önemli gündem maddesi haline gelirken, yeni yıl dönemi çalışanların işverenleri tarafından hatırlanmak istediği bir dönem olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte çalışanlar değişen ihtiyaçların da etkisiyle, sunulan yan haklardan esnek şekilde, seçme özgürlüğüyle faydalanmayı istiyor. Sodexo’nun geliştirdiği dijital hediye platformu ‘’FlexoGift’’ sayesinde çalışanlar, işverenleri tarafından yüklenen hediye bakiyelerini mobil uygulama üzerinden dijital çeke dönüştürebiliyor. Dijital hediye çeklerini ihtiyaçlarına göre esnek bir şekilde kullanabiliyor.
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