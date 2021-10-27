Çalışanlarına saldıran patrona istenen ceza belli oldu

Beşiktaş’ta bir eğlence mekanı sahibi Şahin Şeker, 12 Nisan 2019 tarihinde meydana gelen olayda çalışanlarının yanından geçerken ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle 4 çalışanını darp etmişti.

Güvenlik kamerasına yansıyan o anların görüntülerinin sosyal medyaya düşmesinin ardında gözaltına alınıp serbest bırakılan Şahin hakkında, “basit yaralama”, “tehdit” ve “hakaret” suçlarından 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.









30 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün yapılan duruşmaya müştekiler ve sanık Şahin Şeker katılmadı. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanık Şahin Şeker’in müştekileri yaşanan tartışmada, “Hepinizi öldürürüm. Yapacağınız işi s…m” diyerek yaraladığı anlatıldı.

Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre; mütalaada sanığın, “hakaret”, “yaralama” ve “tehdit” suçlarından 2,5 yıldan 10,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Mütalaanın ardından sanık avukatına savunma için süre veren mahkeme duruşmayı erteledi.

“HATIRLAMIYORUM”

Sanık Şahin Şeker gözaltına alındığında savcılığa verdiği ifadede, “Zaman zaman işlerin nasıl gittiğini görmek için söz konusu mekâna gelirim. Olay günü, girişte karşılama kısmında bulunan Gaye isimli çalışan ile adını bilmediğim bir çalışan kendi aralarında konuşuyorlardı. Ben de kendilerine müşteri velinimettir, kapı açıldığı zaman ayağa kalkılır. Ben çocukluktan beri esnaflık yapıyorum. Müşterilere karşı saygılı olacaksınız, görevinizi yapacaksınız. Bir anda öfkelendim. Gaye'nin yanındaki çocuğa tokat attım. Sonrasında olanları net hatırlamıyorum. Gaye'ye vurduğum anları hatırlamıyorum. Sonrasında üst kata konser alanına çıktım. Mustafa ile karşılaştım. Yine görüntülerde Mustafa'ya da vurmuşum ancak hatırlamıyorum. Konser alanında karşıma çıkan kişiye de vurmuşum ama onu da hatırlamıyorum” demişti.