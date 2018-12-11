Çalışanlarına tazminatları lastikle ödeyecek

Venezuela`dan çekilme kararı alan lastik üreticisi Goodyear, çalışanlarına kıdem tazminatlarının bir bölümünü lastikle ödeme kararı aldı

11 Aralık 2018, Salı 13:58
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Çalışanlarına tazminatları lastikle ödeyecek

Dünyanın önde gelen lastik üreticilerinden Goodyear, çalışanlarına kıdem tazminatlarının bir bölümünü her bir çalışanına 10 lastik vererek ödeyecek.

Goodyear'dan yapılan açıklamada ayrıca, "Hedefimiz Venezuela'daki faaliyetlerimizi devam ettirmekti. Ancak ekonomik koşullar ve ABD yaptırımları bunu imkansız hale getirdiği için üretimi durdurma kararı aldık" denildi.

VENEZUELA'DA KALİTELİ LASTİK PAHALI

Reuters'ın haberine göre ABD yaptırımları nedeniyle ekonomisi büyük sıkıntı içerisinde olan ülkede kaliteli araba lastiği oldukça yüksek fiyatlardan satılabiliyor. Venezuela'da enflasyon kasım ayı sonu itibarıyla yüzde 1,3 milyona yükselmiş durumda.

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