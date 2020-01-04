Çalışanlarını kovulmakla tehdit etti

E-ticaret devi Amazon'un, iklim krizi konusunda şirketi harekete geçirmeye çalışan en az iki personelini işten çıkarmakla tehdit ettiği iddia edildi. Amazon çalışanlarından oluşan işçi topluluğu, internette yayınladıkları açıklamalarında şirketin 2030’a kadar karbon salımını sıfıra indirmesini, fosil yakıt şirketleriyle çalışmayı durdurmasını ve iklim değişikliğini inkar eden politikacıları fonlamayı sonlandırmasını istedi. Şirket çalışanlarından Maren Costa ve Jamie Kowalski, Amazon'un neden olduğu çevre kirliliği ve karbon emisyonu hakkında kamuoyuna açıklamalarda bulunan çalışanların, işten kovulmakla tehdit edildiklerini öne sürdü. Amazon ise Maren Costa ve Jamie Kowalski’ye şirketle ilgili kamuoyuna açıklamalar yaparak personel kurallarını ihlal ettiklerini söyleyerek" Kısa süre önce çalışanların konuşma yapmak, medyaya röportaj vermek ve şirket logosunun kullanımı gibi şirket dışı faaliyetlerde yer almalarını kolaylaştırmak için politikamızı ve ilgili onay sürecini güncelledik. Herhangi bir şirket politikasında olduğu gibi, bir prensibe uyulmadığını öğrendiğimizde çalışanlar insan kaynakları ekibimizden ihtar alabilir." açıklamasını yaptı. Şirket CEO'su Jeff Bezos daha önce yaptığı açıklamada şirketin 2030’a kadar tamamen yenilebilir enerjiyle çalışması ve 2040’a kadar da net sıfır karbon emisyonuna sahip olmasını planladıklarını açıklamıştı.