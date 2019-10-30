Garajda bekleyen Lamborghini 1.9 milyon dolara satıldı

İtalyan lüks otombil markası Lamborghini’nin 1969 yapımı ‘Miura P400 S Coupe’ model aracı, sahibi 4 yıl önce ölünce Almanya’da bir garaja kaldırılmıştı. Koleksiyonerlerin ‘zaman kapsülü’ olarak nitelendirdiği klasik otomobil, çok iyi durumdaydı. Sadece 29 bin km yol yapmış olan çalışır durumdaki otomobil, Londra’daki müzayedede 1.9 milyon dolara satıldı.