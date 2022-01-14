Çalışır halde bıraktığı otomobili çalındı
Samsun'da sürücüsünün çalışır durumda bıraktığı otomobil çalındı. Otomobil, 700 metre uzakta terk edilmiş olarak bulundu.
14 Ocak 2022, Cuma 17:16 Son Güncelleme:
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Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Kurupelit Mahallesi'nde meydana gelen olayda Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde öğrenim gören M.E.Ş. otomobilini çalışır halde yol kenarına park edip, markete girdi.
Alışveriş sonrası marketten çıkan M.E.Ş., aracını bıraktığı yerde bulamayınca polise haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, markete 700 metre mesafede otomobili yine çalışır halde terk edilmiş buldu.
Araç sahibine teslim edilirken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Yaşananları anlatan M.E.Ş., "Marketteyken aracın lastik sesini duydum. Koşarak market içerisinden çıktığımda aracımın gittiğini fark ettim. Hemen polisi aradım. Aracımı yine aynı mahallede biraz uzak bir cadde üzerine bırakıp kaçmış" dedi.
Mustafa İNAN- Barış BUDANOĞLU/SAMSUN, (DHA)