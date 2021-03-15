Çalışırken hasta olana maaş

Sigortalı bir işe başladıktan sonra sağlık sorunları yaşayan ve bu yüzden işgücü kaybı olan ve kazanma gücünü kaybeden çalışanlara maaş bağlanıyor. Bunun için çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğuna dair ‘sağlık kurulu raporu’ aranıyor. Rapor, il veya ilçedeki SGK merkezlerine başvurulduktan sonra sevkedilen hastanelerden alınıyor. Kişi, çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğunu belgelerse, en az 1800 gün prim ödemişse ve en az 10 yıl sigorta süresi varsa maaşa hak kazanıyor. Başkasının bakımına muhtaç derecede durumu ağır olan hastalarda, 10 yıllık sigortalılık süresine bakılmıyor. Sağlık sorunlarının ilk sigortalı olunan tarihten sonra başlamış olmasına dikkat ediliyor.

24 AYA KADAR ÖDEME

Maluliyet Tespit İşlemleri Yönetmeliği’nde maluliyet süresi ayrıca belirtilmeyen tüm kanser hastalıklarında, tanı konulduğu tarihten itibaren bir yıl içinde başvurmak koşuluyla 18 ay süreyle maluliyet aylığı bağlanıyor. Bazı hastalıklarla ilgili tanı konulduğunda ise 12 ya da 24 ay aylık bağlanabiliyor.

Kemik iliği nakli yapılanlar 12 ay, kan kanseri tedavisi görenler ve verem hastaları 24 ay malül aylığı alabiliyor. Kemik iliği dışındaki diğer tüm organ nakli olanlar ile diyalize girmeyen kronik böbrek yetmezliği olanlar da malül aylığı bağlatabiliyor. 12 ay ile 24 ayın sonunda, sağlık kurulu raporu alarak çalışma gücünde yüzde 60 ve üzeri oranda kayıp olduğunu belgeleyenlerin maluliyet aylığı devam ediyor.

KORONA, DEMANS, ASTIM...

Kanser ve organ naklinin yanı sıra çalışmaya olanak vermeyen genetik hastalıklar, MS, parkinson, alzheimer, demans, sara ve bazı psikiyatrik hastalıklar, kalp yetmezliği, sindirim sistemi kanamaları, astım, KOAH, uyku bozuklukları için de malul aylığı bağlanabiliyor. Bağkur’lu esnaf da bu haklardan yararlanabiliyor. Ayrıca koronadan dolayı işgücü kaybı olan ve koronavirüs tanısı konulan sağlıkçının kendisine, vefatı halinde ise hak sahibi yakınlarına da malulluk aylığı bağlanacak.

RAPOR İÇİN KİMLER BAŞVURABİLİR?