Çalışırken hastalanana devletten geçici maaş

Özellikle tedavisi zor hastalıklarla mücadele edenlere yönelik sağlanan bu destek için ilk olarak çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğuna dair ‘sağlık kurulu raporu’na bakılıyor. Rapor, il veya ilçedeki SGK merkezlerine başvurulduktan sonra sevkedilen hastanelerden alınıyor.

ARANAN ŞARTLAR

Çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğu tespit edilen kişide, bunun dışında en az 1800 gün prim ödemesinin olması ve en az 10 yıl sigorta süresinin bulunması koşulu da aranıyor. Bu 3 şartı sağlayan kişilere maaş bağlanıyor. Başkasının bakımına muhtaç derecede durumu ağır olan hastalarda, 10 yıllık sigortalılık süresine bakılmıyor. Sağlık sorunlarının ilk sigortalı olunan tarihten sonra başlamış olmasına dikkat ediliyor.

KANSER VAKALARI İÇİN

Malulen emeklilik şartlarıyla ilgili çıkartılan yönetmeliklerde ve yapılan değişikliklerle kanser hastalarına özel bir imkan tanınıyor. 3 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan maluliyet tespiti işlemleri yönetmeliği ekinde, bununla ilgili detaylar belirlendi. Kanser türüne göre değişmekle birlikte gerekli prim ve sigorta şartını taşıyan sigortalılar belli bir süre malul sayılıp maaş alabiliyor. Bu süre genelde 18 ay olarak uygulanırken; bazı hastalıklarda 12, bazılarında ise 24 ay olabiliyor. Kanser hastalarının teşhisten itibaren 1 yıl içinde başvurması gerekiyor.

YÜZDE 60’IN ALTINA İNERSE

Geçici malullük aylığı bağlanan sürenin (24 aya kadar) sonunda sağlık kurulu raporu alınarak çalışma gücünde yüzde 60 ve üzeri oranda kaybın sürdüğü tespit edildiğinde maaş da devam ediyor. Yüzde 60 ve altında iyileşme halinde aylık kesiliyor. Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeye göre, artık koronavirüs tanısı konulan sağlıkçıya da malulluk aylığı bağlanabiliyor. Ayrıca Bağkur’lu esnaf da bu haklardan yararlanabiliyor.

KAPSAMA HANGİLERİ GİRİYOR?

Kanser (baş ve boyunun yumuşak dokusu, cilt, lenfoma, lösemi, multipl miyelom, tükrük bezleri, tiroid bezi, meme, sinir sistemi, akciğer, mide, ince ve kalın bağırsak, karaciğer, safra kesesi, safra yolları, pankreas, böbrek, mesane, genital yollar, prostat, testis, penis kanserleri, kan kanseri).

Epilepsi (sara). Demans. Beyin tümörleri. Parkinson sendromu. Alzheimer. Anemi. Astım. KOAH. Kol, bacak gibi organ kaybı. Behçet hastalığı. Gastrointestinal kanamalar. Karaciğer sirozu. Karaciğer nakli. Kalp yetmezliği. Kalp kapak hastalıkları.

Kalp nakli. Böbrek nakli. Akciğer nakli. Kemik iliği nakli. Diyalize girmeyen kronik böbrek yetmezliği. Tüberküloz (verem). AIDS. Serebral palsi. Multiple Skleroz (MS). Zeka gerilikleri (IQ 50 ve altı). Şizofreni. Bipolar bozukluk.

Görme azlığı. Retina kanamaları. Yardımsız ayakta durmayı engelleyen denge bozuklukları ile birlikte işitme kaybı. Genetik hastalıklar. Uyku bozuklukları