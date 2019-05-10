Çalışırken rapor alanlar dikkat!

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2015 yılına kadar aldığı kararlarda, sağlık gerekçesiyle yasada öngörülen süreleri aşan rapor kullanan işçinin iş akdini feshederken ve işçiden savunma alınmasına gerek olmadığı yönünde karar verirken, 2015 yılından sonraki kararlarında savunma alınması gerektiğine hükmetti. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi ise öteden beri, böyle bir durumda savunma almadan işçinin işten atılabileceği yönünde kararlar veriyordu.

GÖRÜŞ AYRILIĞI GİDERİLDİ

İşçi işveren davalarına bakan iki dairenin kararları arasındaki farklılığı gidermek için toplanan ‘Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu’, oy çokluğuyla, sağlık gerekçesiyle uzun süre rapor kullanan işçilerin işveren tarafından savunma alınmadan işten atılabileceği yönünde karar aldı. Yani görüş ayrılığını, içtihadı birleştirme kararıyla giderdi. Karar dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

DERHAL FESİH YAPILABİLECEK

Buna göre; Genel Kurul, işçinin sağlık nedenleriyle bekleme süresini aşan devamsızlığının, bildirim (ihbar) süresine eklenecek 6 haftayı aşması, işveren tarafından iş sözleşmesinin haklı nedenle derhal feshi için yeterli olduğu kanaatine vardı. Sağlık raporları nedeniyle derhal fesihlerde, işçiden savunma alınması gerekmeyecek.

SÜREYİ AŞIYORSA...

İş Kanunu’na göre; işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde uzun süre işe gelmemesi halinde işveren iş akdini derhal feshedebiliyor. Bu gibi durumlarda işveren için bildirimsiz fesih hakkı, devamsızlık halinin, bildirim sürelerini 6 hafta aşmasından sonra doğuyor. Kanuna göre bildirim süresi yani ihbar süresi, iş sözleşmesi 6 aydan az süren işçi için 2 hafta.

İHBAR SÜRESİ 6 HAFTA

6 aydan 1.5 yıla kadar çalışan işçi için 4 hafta olan bildirim süresi, 1.5 yıldan 3 yıla kadar süren işçi için de 6 hafta olarak uygulanıyor. Üç yıldan fazla süre çalışan işçi için bildirim süresi ise 8 haftaya çıkıyor. Bu bildirim sürelerine ilave olarak 6 hafta daha rapor kullanmak zorunda kalan işçinin iş akdi feshedilebiliyor.

KIDEM HAKKI YANMIYOR

İşçinin uzun süre sağlık raporu kullandığı için işten atılması, kıdem tazminatı almasına engel teşkil etmiyor. İşçi, hak ettiği kıdem tazminatını alabilir. Ancak ihbar süresinden daha fazla rapor kullanmış olduğu için ihbar tazminatı alamaz. İşçinin, sağlık gerekçesiyle işe gidemediği günler için ücret ödenmiyor.

BU SÜRELERİ UNUTMAYIN

İşveren için haklı fesih sebebi oluşturan rapor kullanım süreleri şöyle:

● İş sözleşmesi 6 aydan az süren işçi için 8 hafta.

● İş sözleşmesi 6 aydan 1.5 yıla kadar süren işçi için 10 hafta.

● İş sözleşmesi 1.5 yıldan 3 yıla kadar süren işçi için 12 hafta.

● İş sözleşmesi 3 yıldan fazla süren işçi için 14 hafta. (Posta)