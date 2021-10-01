Magazin Çalışkan, inatçı ve hırslı

Çalışkan, inatçı ve hırslı

Magazin

Çalışkan, inatçı ve hırslı

Manken, oyuncu ve sunucu Çağla Şıkel, Hello dergisine çarpıcı açıklamalar yaptı. 42 yaşında ve 2 çocuk annesi olan Şıkel sırlarını paylaştı.

01 Ekim 2021, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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  • Kişisel gelişime bütünsel olarak bakıyorum. Zihnim için ayrı, bedenim için ayrı egzersiz yapıyorum. Ama kimseden iyi not almak gibi bir derdim yok. Bence sırrım bu.
  • Disiplinli ve çalışkanım. Yer yer inat da var. Kendimle hep yarış halindeyim. Geçen yılki Çağla’dan daha iyi olabilmek gibi bir hırsım var.
  • Her aynaya baktığımda bir öncekinden daha iyi bir kadın görüyorum. Kendime diyorum ki; şu an olabileceğinin en iyisisin.
  • Cildime nefes aldırmayacak hiçbir şey sürmüyorum. İşim bitince hemen makyajımı temizliyorum.
  • Ben dahil kimse sosyal medyada paylaştığı fotoğraftaki gibi görünmüyor. Ben de bazen üzerinde ufak tefek oynamalar yapıyorum. Bunun için suçlanmak yanlış. Herkes görünmek istediği halini paylaşıyor, kime ne? Belki fotoşoplu karın kası spora gitmek için ilham olabilir, bilemeyiz.

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