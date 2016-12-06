Çalışma hayatında sağlıklı beslenmenin ipuçları

İşte çalışma hayatında sağlıklı beslenmeniz için uygulamanız gereken ipuçları:Özellikle yemeklerini dışarda yiyen çalışanlar için yemeklere dikkat etmek çok önemlidir. Genellikle dışarda hızlı tüketilen yemekler sağlıksız ve kilo aldırıcı olabilir. Bu yüzden özellikle yüksek karbonhidratlı ve glisemik indeksi besinlerden uzak durmak gerekir. Öğle yemeklerinde hafif yemekleri tercih etmek daha sağlıklı olacaktır.Bilgisayar başında ya da masa başında çalışanlar uzun süre hareketsiz kaldıkları için kronik ağrılardan muzdarip olurlar. Bu ağrıların önüne geçmek için belirli sürelerde masa başı hareketleri yaparak vücut çalıştırmak ağrılara engel olur.Öğle yemeğini hafif bir şekilde geçirmek için atıştırmalıklara önem vermek gerekir. Kuru meyveler ve yaş yemişler ile besleyici ve doyurucu ara öğünler ani açlıkların ortaya çıkmasına engel olur.Yemek yemek için masadan kalkmak, yemek için dışarı çıkmak hareketlilik sağlayacağından dolayı her zaman daha sağlıklı bir tercih olur. Aynı ortamda sürekli bulunmak yerine fiziksel ve ruhsal açıdan daha iyi olmak için hareket etmek gereklidir.