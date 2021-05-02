İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, çalışma izni belgesinin e-Devlet üzerinden alınabilmesi için bütün hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.

Buna ilişkin başvuru ekranının e-Devlet'te açıldığı bildirilen açıklamada, tam kapanma döneminde muafiyet kapsamında bulunan iş yerlerinde çalışanların e-Devlet sisteminde yaşanılan yoğunluk nedeniyle endişe ve acele etmelerine gerek olmadığı vurgulandı.

E-DEVLET'TEN İZİN BELGESİ ALINACAK

17 günlük tam kapanma süresinde çalışanların Çalışma ve Görevlendirme İzin Belgelerini e-Devlet üzerinden almaları gerekiyor. Peki bu işlemler nasıl yapılır? CNN TÜRK Ankara muhabiri Ahmet Melik Türkeş aktardı.

29 Nisan ve 17 Mayıs tarihler aralığında geçerli olacak şekilde tam kapanma uygulaması devreye girdi. İçişleri Bakanlığı Genelgesinde kısıtlamadan muaf tutulan kişiler listesi yayımlandı.

İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

O listede yer alan kişilerin 2 Mayıs 2021 tarihinden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden "Görev Belgesi" alması gerekiyor. Kısıtlamadan muaf olanların alacağı görev izin veya muafiyet belgesi e-Devlet ekranı üzerinden "İçişleri Bakanlığı e-Başvuru" başlığına girilerek alabiliyor.

Bunun için söz konusu kişilerin e-Devlet'e T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile girmeleri daha sonra "İçişleri Bakanlığı e-Başvuru" başlığına tıklayarak işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Bu sayfadan yapılan işlemlerde kişilerin güncel iş bilgileri, adres bilgileri, SGK numarası gibi bilgileri doğru girmesi gerekiyor. Tüm işlemler tamamlandığında vatandaşın cep telefonuna bilgi SMS'i geliyor ve görev belgesinin çıktısı alınabiliyor.



